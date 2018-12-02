"السترات الصفراء" تدعو الى الخروج للشارع لإسقاط ماكرون

أعلنت حركة "السترات الصفراء" أنها ستنظم يوم 8 كانون الاول موعدا جديدا لتحركها الاحتجاجي الرابع، ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونشرت حركة "السترات الصفراء" على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للمحتجين إلى الخروج للشوارع لإسقاط الرئيس.
وجاء نداء الحملة الرابعة تحت عنوان "ماكرون إرحل".
طالب المحتجون اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس ماكرون بالرحيل، ورفعوا شعارات مناهضة له وذلك فور وصوله لتفقد قوات الأمن غداة مظاهرات "السترات الصفراء" التي رافقتها أعمال عنف وشغب يوم أمس.
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