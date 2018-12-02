"السترات الصفراء" تدعو الى الخروج للشارع لإسقاط ماكرون

أعلنت حركة "السترات الصفراء" أنها ستنظم يوم 8 كانون الاول موعدا جديدا لتحركها الاحتجاجي الرابع، ودعت المتضامنين معها للخروج إلى الشارع لإسقاط الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.

ونشرت حركة "السترات الصفراء" على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للمحتجين إلى الخروج للشوارع لإسقاط الرئيس.

وجاء نداء الحملة الرابعة تحت عنوان "ماكرون إرحل".

طالب المحتجون اليوم بالعاصمة الفرنسية ​باريس​ ماكرون بالرحيل، ورفعوا شعارات مناهضة له وذلك فور وصوله لتفقد قوات ​الأمن​ غداة مظاهرات "السترات الصفراء" التي رافقتها أعمال عنف وشغب يوم أمس.