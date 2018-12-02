متحدث بإسم الجيش الإيراني: تجاربنا الصاروخية مستمرة وخارج التفاوض

شدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي على أن إيران ستواصل إجراء تجارب صاروخية ولن تفاوض بشأن برنامجها الصاروخي تحت أي ضغط.
وأوضح العميد شكارجي في تصريح له أن "طهران تجري تجاربها الصاروخية بهدف تعزيز قدراتها في مجال الدفاع والردع".
ونفى تصريحات الجانب الأميركي بأن "التجارب الصاروخية الإيرانية تخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231"، موضحا أنها "تخدم الأغراض الدفاعية حصرا".
وشدد على أنه "ليس هناك أي تواجد عسكري إيراني غير قانوني في سوريا أو في أي بلد أخر"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة هي من لا يحترم القانون الدولي ويخالفه".
وتوعد شكارجي الولايات المتحدة وحلفاءها بـ"صفعة قوية ستجعلهم يندمون إلى الأبد لو ارتكبوا أي خطأ ضد إيران".
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