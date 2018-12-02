متحدث بإسم الجيش الإيراني: تجاربنا الصاروخية مستمرة وخارج التفاوض

شدد المتحدث باسم ​القوات​ المسلحة ال​إيران​ية العميد أبو الفضل شكارجي على أن إيران ستواصل إجراء تجارب صاروخية ولن تفاوض بشأن برنامجها الصاروخي تحت أي ضغط.

وأوضح العميد شكارجي في تصريح له أن "​طهران​ تجري تجاربها الصاروخية بهدف تعزيز قدراتها في مجال الدفاع والردع".

ونفى تصريحات الجانب الأميركي بأن "التجارب الصاروخية الإيرانية تخالف قرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 2231"، موضحا أنها "تخدم الأغراض الدفاعية حصرا".

وشدد على أنه "ليس هناك أي تواجد عسكري إيراني غير قانوني في ​سوريا​ أو في أي بلد أخر"، مشيرا إلى أن "​الولايات المتحدة​ هي من لا يحترم القانون الدولي ويخالفه".

وتوعد شكارجي الولايات المتحدة وحلفاءها بـ"صفعة قوية ستجعلهم يندمون إلى الأبد لو ارتكبوا أي خطأ ضد إيران".