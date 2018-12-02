الزكاة تدشن “نفرة المتقين” بشرق دارفور

دشنت أمانة الزكاة شرق دارفور بتشريف رئيس الجمهورية عمر البشير بحاضرة الولاية الضعين، “نفرة المتقين”، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو “120.8” مليون جنيه، وتحتوي النفرة على سلة غذائية يستفيد منها عدد 50 أسرة.

وقال أمين الديوان في الولاية، د. يحيى القمراوي، خلال التدشين الذي جاء بحضور والي شرق دارفور، أنس عمر، والأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي، محمد عبدالرازق مختار، إن تكلفة سلة غذائية تتجاوز الـ50 مليون جنيه.

وأشار قمراوي بحسب الشروق – أن الدعم المقدم لمشروعات العودة الطوعية، والمجالات الخدمية وعلى رأسها المياه، والتعليم، بجانب تمليك المشروعات الإنتاجية الفردية والجماعية.

ونوه إلى شركات الديوان في مجال التدريب مع الاتحاد الوطني للشباب السوداني، واتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة عبر الاتحاد العام للمرأة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)