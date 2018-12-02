بالفيديو : ممثلو (ناس الضحكة) يلبسون ثياباً نسائية ويضعون مكياجاً وحنة تثير سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي

قام عدد من الشباب الممثلين الكوميديين على موقع (ناس الضحكة) على يوتيوب بأداء أدوار تمثيلية لشخصيات نسائية في مشاهد درامية قصيرة بعنوان (خطة فاشلة) وقد وجدت الأدوار التي قاموا بها استنكاراً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وكان الممثلون الشباب قد استعانوا بأزياء نسائية مثل ارتداء الثوب النسائي السوداني بجانب وضع المكياج والحناء ما جلب لهم سخط المتابعين الذين اعتبروا أن الأدوار التمثيلية النسائية غير لائقة بهم حيث علق الكثيرون مبدين استنكارهم للمشاهد التي ظهروا بها.

أحد المعلقين على المقطع الدرامي ذكر قائلاً :(دي شنو شغلت النساء انتوا ما راجل. دي فيديوهات هسا) بينما أشار أحدهم إلى أنهم يقلدون طريقة الممثل الكوميدي الراحل الفاضل سعيد في شخصيته المشهور بت قضيم حيث كتب قائلاً :(دايرين تحاكوا الفاضل سعيد) ,هذا وقد علق كثيرون معبرين عن إعجابهم بأداء الشباب الذين قاموا بالأدوار التمثيلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)