تخصيص 10 ملايين يورو لتوفير الأدوية المنقذة للحياة

كشف وزير الصحة، محمد أبوزيد مصطفى، عن تخصيص بنك السودان المركزي لمبلغ 10 ملايين يورو للإمدادات الطبية لتوفير الأدوية المنقذة للحياة، مشيراً إلى أن البنك وعد بتوفير المزيد من العملة الصعبة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار أبوزيد إلى التزام رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بتوفير المال اللازم للإمدادات الطبية، مبيناً أن هذا الالتزام يؤكد دعم الدولة المتواصل للعلاج وتوفيره بالصورة المطلوبة للمواطن.

وأوضح أن المبلغ الذي وفره بنك السودان من شأنه أن يعمل على توفير الكثير من أنواع الأدوية والأمصال العاجلة من الشركات المصنعة مباشرة.

وأضاف “إن الفترة القليلة القادمة ستشهد وصول الأدوية المطلوبة لسد النقص الذي حدث في الفترة الماضية”.

وطمأن وزير الصحة بحسب الشروق – المواطنين بالعمل عبر مؤسسات وآليات الدولة المختلفة، لتوفير العلاج بالصورة المطلوبة والمرضية وفي كل أنحاء البلاد للمواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)