مساعد الرئيس يشارك في مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي

شارك مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، ممثلاً لرئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد، آندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عمدة مدينة مكسيكو سيتي السابق، الذي يمثل تحالف “معاً نصنع التاريخ”.

وأكد إبراهيم خلال لقائه أوبرادور على هامش مراسم التنصيب، أكد تطلع السودان في المضي قدماً نحو بناء علاقات متينة مع المكسيك، تعمل على تعزيز الجوانب السياسية والاقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب.

ونقل مساعد الرئيس إلى الرئيس المكسيكي،بحسب الشروق – تحيات نظيره الرئيس، عمر البشير، والشعب السوداني، بالفوز في الانتخابات، متمنياً له وللشعب المكسيكي التقدم والرفاه.

هذا وكان مساعد الرئيس قد وصل العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، مترأساً وفد السودان رفقة وزير الدولة بالخارجية، أسامة فيصل، تلبية لدعوة الرئيس المكسيكي المنتخب.

وبدأت المراسم بأدائه اليمين الدستورية، وألقى كلمة ضافية أشاد فيها بالرئيس السابق المنتهية ولايته، وقدم مختصراً لبرنامجه في الإصلاح ومحاربة الفساد والقضاء على الفقر.

وشهد الاحتفال عدد كبير من رؤساء دول أمريكا اللاتينية، بجانب نائب الرئيس الأمريكي، مايكل بنس، وإيفانكا ترامب، مساعدة الرئيس الأمريكي، وعدد من نواب الرؤساء، ورئيس الوزراء الكندي، بجانب رؤساء الوزراء ووزراء ممثلين للعديد من دول العالم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)