بالصور : جمارك حلفا تحبط محاولة تهريب ذهب بواسطة “سائق مصري” بتمويه غريب من نوعه

أحبطت جمارك وادي حلفا بالولاية الشمالية يوم الأحد محاولة تهريب كميات من الذهب، مخبأة داخل لحوم سودانية، من قبل سائق بص مصري الجنسية، مهربها إلى بلاده، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”

وبحسب المصدر أن السائق قام بمحاولة تمويه غريب من نوعه، وذلك بدس الذهب داخل لحوم سودانية، درج عدد من المصريين المقيمين بالسودان، بحملها معهم، لجودتها وفارق سعرها مقارنة ببلادهم، إلا أن ذلك لم يغب على فطنة رجال الجمارك السودانية.

وتتعدد أساليب تهريب الذهب من السودان، عبر منافذه العديدة، مما أضر ذلك ضرراً بالغاً على الاقتصاد الوطني.

وأشارت وزارة المعادن السودانية، في نوفمبر 2016، إلى أن 75% من الذهب المُنتج يتم تهريبه إلى خارج السودان، ما شكّل تهديداً لموارد الدولة من العملة الصعبة.

ومعلوم أن الصحراء في الولايات التي تشهد التنقيب، كالشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل وشمال كردفان، تحولت إلى مناطق جذب لكثير من المواطنين، بعد تحقيق اكتشاف كميات كبيرة من الذهب هناك، ونشطت حركة التنقيب الأهلي، وهو ما أسهم في زيادة عمليات التهريب.

فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني ووزير المالية” معتز موسى” ، قراراً اليوم الأحد، بفك احتكار صادر الذهب لشركات القطاع الخاص، تجنباً لتهريبه إلى الخارج.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)