بالفيديو : رئيس لجنة الخدمات يعتبره سبباً في الكارثة .. ما علاقة معتمد أمدرمان السابق مجدي عبد العزيز بحريق سوق أمدرمان؟

حمّل معاوية عثمان أبو قناية رئيس لجنة الخدمات بسوق امدرمان الانتشار الكبير للحريق الذي اندلع بسوق امدرمان وصعوبة السيطرة عليه إلى ضيق الشوارع داخل السوق بسبب تكدس البضائع الشي الذي عطل وصول ودخول عربات الإطفاء في الوقت المناسب .

وأشار أبو قناية إلى أنهم كلجنة خاصة بالخدمات داخل سوق امدرمان كانوا قد بدأوا في إنشاء مركز بسط أمن شامل للشرطة بميدان الأسكلا بسوق امدرمان ملحقة به عربة إطفاء للارتكاز قريباً من المحلات التجارية تحسباً لمثل هذه الكوارث .وأوضح بأن اللجنة اتصلت بإدارة الدفاع المدني ومعتمد امدرمان السابق مجدي عبد العزيز للتنفيذ إلا أن المعتمد مجدي عبد العزيز قام بإزالة مبنى البسط الشامل والمكان المخصص لعربة الإطفاء وتحويل المساحة إلى دكاكين وطبالي تجارية.

وقال رئيس لجنة الخدمات إن هذا الإجراء عطل مشروع إنشاء وحدة للإطفاء داخل السوق وكان سبباً من أسباب تفاقم الحريق الأخير الذي كان بسيطاً يمكن السيطرة عليه ويحول دون انتشاره في المحلات التي بلغ عددها 386 محلاً و104 طبلية التهمتها النيران بالكامل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)