العراقي: نستهدف إزالة التشوهات البيئية بجبل أولياء

قال معتمد محلية جبل أولياء، أبوعبيدة العراقى، إن تدشين حملة النظافة الكبرى يستهدف إزالة التشوهات البيئية والبصرية وإصحاح البيئة بكافة الأحياء والطرقات الرئيسية والفرعية، موضحاً أن المشاركة المجتمعية في الحملة هي الضامن لنجاحها.

ودعا العراقي يوم الأحد، خلال لقائه وزير البنى التحتية بالخرطوم، محمد الحسن الحضري، دعا المواطنين للإسهام مع السلطات المحلية في الارتقاء بصحة البيئة، من خلال نظافة المنازل والشوارع المطلة داخل الأحياء.

من جانبه، قال وزير البنى التحتية بالولاية، محمد الحسن الحضري، إن حكومة الولاية وفرت كافة المعينات اللازمة لإنجاح الحملة الكبرى لنظافة الولاية، من خلال توفير الآليات والعربات والخاصة بجمع وترحيل النفايات من الأحياء والشوارع إلى أماكن التجميع ومحطات الضغط والتفريغ.

وأوضح الحضري بحسب شبكة الشروق – أن الحملة لن تتوقف وستستمر أسبوعياً كل سبت حتى نهاية ديسمبر الجاري حتى تصبح الخرطوم نموذجاً يحتذى به في النظافة وإصحاح البيئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)