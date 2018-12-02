كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استنفار حوثي لمطاردة صور الرئيس اليمني السابق في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سكان محليون في صنعاء، بحسب "المشهد اليمني"، إن "ميليشيا الحوثي أعلنت الاستنفار، ونشرت عناصرها في عديد أحياء العاصمة لملاحقة وضبط من نشر ووزع صور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وعارف الزوكا".
وأوضحوا أن الصور توعدت الميليشيات الحوثية باستمرار الانتفاضة ضد الميليشيات، وظهرت عليها شعارات "لا حوثي بعد اليوم" وشعارات أخرى تحمل "وصايا" علي عبدالله صالح.
ودفعت ميليشيا الحوثي الانقلابية بعناصرها لتمزيق الصور والشعارات، ومحاولة الوصول لموزعيها، بالتزامن مع تشديد الرقابة والقبضة على منازل قيادات حزب المؤتمر التي لاتزال في صنعاء.
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