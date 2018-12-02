كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السوداني يؤكد استمرار عملية جمع السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، استمرار الدولة في عملية جمع السلاح، محذرا المواطنين الذين يخفون الأسلحة

بأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وقال البشير - خلال لقاء جماهيري له بمحلية عديلة بولاية شرق دارفور، اليوم الأحد، إن ما تشهده

"محلية عديلة" من أمن واستقرار وخدمات نعمة كبيرة، داعيا المواطنين للمحافظة عليها.

ونوه البشير بأن الصراع عطل التنمية بالمنطقة مشيدا بجهود أبناء المحلية والإدارات الأهلية بتحقيق الأمن

والاستقرار.

وأكد الرئيس السوداني، اهتمام الدولة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين في المناطق الطرفية، مشيدا

بجهود القوات المسلحة والشرطة وقوات الدعم السريع في تحقيق الأمن والاستقرار الذي مهد للتنمية.