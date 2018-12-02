كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة إسرائيلية ترفض التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح المحامي جواد بولص الذي كان يتابع القضية أن "قرار الهدم جاء بتأييد قاضيين في المحكمة العليا، في حين رفضه القاضي الثالث".
وذكر النادي في بيانه أن المحكمة "أمهلت العائلة لإخلاء المنزل المكون من 4 طوابق حتى تاريخ 12 ديسمبر الجاري".
وقال ناجي أبو حميد، شقيق إسلام الذي اعتقلته إسرائيل في يوليو الماضي، ووجهت له تهمة قتل أحد جنودها بإلقاء حجر بناء عليه من سطح أحد منازل المخيم، إن قرار المحكمة كان "متوقعاً".
وأضاف "توجهنا إلى المحكمة كان لكسب الوقت".
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