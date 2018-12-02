كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة إسرائيلية ترفض التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماس عائلة فلسطينية لوقف هدم منزلها في مخيم الأمعري في رام الله، بعد اتهام أحد أفرادها بقتل جندي إسرائيلي في اقتحام للمخيم قبل أشهر.

وأضاف النادي في بيان "هذا القرار كان متوقعاً على ضوء تاريخ مواقف المحكمة العليا التي أيدت دائماً أوامر هدم بيوت الفلسطينيين لذرائع أمنية ولأسباب أخرى، فتلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ وتحقيق سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين".

وأوضح المحامي جواد بولص الذي كان يتابع القضية أن "قرار الهدم جاء بتأييد قاضيين في المحكمة العليا، في حين رفضه القاضي الثالث".

وذكر النادي في بيانه أن المحكمة "أمهلت العائلة لإخلاء المنزل المكون من 4 طوابق حتى تاريخ 12 ديسمبر الجاري".

وقال ناجي أبو حميد، شقيق إسلام الذي اعتقلته إسرائيل في يوليو الماضي، ووجهت له تهمة قتل أحد جنودها بإلقاء حجر بناء عليه من سطح أحد منازل المخيم، إن قرار المحكمة كان "متوقعاً".