كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر: 20 شركة بريطانية متخصصة في الأمن والدفاع في معرض ايديكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المبعوث التجاري البريطاني السير جيفري دونالدسون: "تحظى مصر بأهمية استراتيجية حيوية في المنطقة ومستقبل مصر مهم للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة. يسعدني أن أعود إلى مصر مع وفد من الشركات البريطانية الرائدة التي تركز على التعليم، بالإضافة إلى أكثر من عشرين شركةً بريطانيةً تشارك في أول معرض دفاعي مصري لدعم هذه الدولة في جهودها لتحقيق الأهداف التنموية".
وقال السفير البريطاني لدى مصر، السير جيفري آدامز: "هناك إرادة مشتركة لدى بريطانيا ومصر من أجل تعزيز نمو الشراكة بينهما، فقد شهد الأسبوعان الماضيان سلسلةً من الزيارات رفيعة المستوى في كلا البلدين نجحت في تحديد مسار مشترك للازدهار الاقتصادي".
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