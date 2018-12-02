كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر: 20 شركة بريطانية متخصصة في الأمن والدفاع في معرض ايديكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المبعوث التجاري البريطاني، السير جيفري دونالدسون، ومستشار الدفاع الأول البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، الفريق السير جون لوريمر، إلى مصر بصحبة وفد تجاري لمناقشة سبل زيادة التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني، على هامش معرض إيديكس للصناعات الدفاعية.

وسيعقد المبعوث التجاري البريطاني اجتماعًا مع وزير التجارة المصري لمناقشة مستقبل الاستثمارات البريطانية في مصر، وتعميق الروابط التجارية المستقبلية. وسيجتمع السير جيفري دونالدسون أيضاً مع ممثلين من وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي.

وقال المبعوث التجاري البريطاني السير جيفري دونالدسون: "تحظى مصر بأهمية استراتيجية حيوية في المنطقة ومستقبل مصر مهم للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة. يسعدني أن أعود إلى مصر مع وفد من الشركات البريطانية الرائدة التي تركز على التعليم، بالإضافة إلى أكثر من عشرين شركةً بريطانيةً تشارك في أول معرض دفاعي مصري لدعم هذه الدولة في جهودها لتحقيق الأهداف التنموية".