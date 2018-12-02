خادم الحرمين الشريفين يأمر بترميم جامع الملك فيصل

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قال وزير الإعلام السعودي عواد العواد إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر تعليمات بترميم جامع الملك فيصل المعروف محلياً باسم "الجامع السعودي". وجاء ذلك، بحسب موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، في جلسة حضرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في القصر الرئاسي. وقال وزير الإعلام السعودي: "صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بترميم مسجد الملك فيصل، رحمه الله". يذكر أن مسجد الملك فيصل هو أكبر مسجد في موريتانيا، وشيد في سبعينيات القرن الماضي، في أعقاب الزيارة التي قام بها الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز إلى موريتانيا.

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