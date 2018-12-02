خادم الحرمين الشريفين يوجه بإنشاء مستشفى في نواكشوط

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد، بإنشاء مستشفى الملك سلمان في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بسعة 300 سرير.

وذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية، أن المستشفى سيضم أقسام طوارئ، وإسعاف، وعيادات خارجية، وعمليات جراحية،ومركز أورام، ومركزاً للقلب، والغسيل الكلوي، وقسماًَ للنساء والولادة، وقسماً للأطفال، وقسماً للمناظير، ومختبراً، وقسماً للعناية المركزة، وقسم أشعة تشخيصية، وصيدلية، وقسماً للتعقيم المركزي، وأجنحة تنويم.