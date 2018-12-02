كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خادم الحرمين الشريفين يوجه بإنشاء مستشفى في نواكشوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد، بإنشاء مستشفى الملك سلمان في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بسعة 300 سرير.
وذكرت قناة "الإخبارية" الرسمية، أن المستشفى سيضم أقسام طوارئ، وإسعاف، وعيادات خارجية، وعمليات جراحية،ومركز أورام، ومركزاً للقلب، والغسيل الكلوي، وقسماًَ للنساء والولادة، وقسماً للأطفال، وقسماً للمناظير، ومختبراً، وقسماً للعناية المركزة، وقسم أشعة تشخيصية، وصيدلية، وقسماً للتعقيم المركزي، وأجنحة تنويم.
وجاء التوجيه في إطار الزيارة التي أداها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانياً واختتمها مساء اليوم الأحد متوجهاً إلى الجزائر ضمن جولة خارجية.
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