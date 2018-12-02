كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القدس عقب الإفراج عنه: المقدسيون لن يتزحزحوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محافظ القدس، عدنان غيث، الأحد، إن المقدسيين "لن يتزحزحوا وسيظلوا يناضلون" على هذه الأرض حتى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية بعد أسبوع من الاعتقال.

وأضاف أن "الفلسطينيين في القدس لن يتزحزحوا عن هذه الأرض ولن يراوحوا مكانهم، رغم كلّ ما يجري من مضايقات وإجراءات واعتقالات".

وأوضح: "سيبقى الأذان يصدح في سماء مدينة القدس، وأجراس الكنائس تدق في هوائها، لتؤكد على عروبة وإسلامية هذه المدينة".

وفي وسابق اليوم، أفرجت محكمة إسرائيلية، عن غيث، و9 كوادر اخرين من حركة "فتح"، بعد اعتقال دام أسبوع، وفق مراسل الأناضول.

واشترطت المحكمة أن يخضع غيث للاعتقال البيتي لمدة 5 أيام، والإبعاد عن الضفة الغربية لمدة 14 يومًا، بالإضافة إلى دفع غرامة مقدارها 1000 شيقل (270 دولارًا).

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول الموضوع.

وأوقف محافظ القدس في 25 نوفمبر الجاري للمرة الثانية خلال أشهر.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ الاعتقال جاء بعد توقيف السلطة الفلسطينية في أكتوبر الماضي، رجلا فلسطينيا أمريكيا، بتهمة بيع أملاك في القدس الشرقيّة ليهودي.

وفي الأسابيع الأخيرة، اقتيد غيث للاستجواب مرارا، وداهمت قوات الأمن الإسرائيلية مكتبه في 4 نوفمبر الماضي.

وتثير عمليات بيع الأملاك جدلا واسعا في صفوف الفلسطينيين القلقين من شراء مستوطنين إسرائيليين أملاكهم في القدس الشرقية.

أما كوادر فتح التسعة، فقد اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي ضمن 32 فلسطينيًا، "بشبهة التجنّد والخدمة في أجهزة الأمن الفلسطينية".

وأفرجت إسرائيل عن 23 منهم، الخميس الماضي، قبل أن تقرر الإفراج عن الباقين اليوم.

ولا يوجد قانون إسرائيلي صريح يمنع الفلسطينيين في القدس من العمل في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لكن حقوقيين فلسطينيين يقولون إن القانون الإسرائيلي "مطاط" وتستخدمه السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قضايا مختلفة.