جماهير الرجاء تستبق الفرحة وتخلق أجواء حماسية بسينما “ريالطو” قبل نهائي كأس الكاف – فيديو

فيديو: حمزة مصباح

تحولت سينما “ريالطو” بالدار البيضاء، إلى منطقة “الماغانا” بملعب محمد الخامس، واكتست كراسيها الحمراء اللون الأخضر، بعد أن اختارها المئات من أنصار الرجاء البيضاوي فضاءا للمتابعة الجماعية لمباراة فيتا كلوب الكونغولي، التي ستنطلق بعد قليل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقي لكرة القدم.

وقد خلق أنصار الفريق الأخضر، كعادتهم، أجواء استثنائية في القاعة الكبيرة، مرردين شعارات النادي الشهيرة، أبرزها نشيد “في بلادي ظلموني” الشهير.

وترغب الجماهير المغربية عامة، والرجاوية بشكل خاص، في الاحتفال ليلة اليوم باللقب القاري، وهو الأمر الذي سيتحقق في حال ما حافظ “النسر الأخضر” على مكسب ثلاثية الذهاب.

إليكم جانبا من الأجواء داخل السينيما، بعدسة كاميرا “اليوم24”: