شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة البحرين تتقدم باستقالتها بعد جلسة استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

قدم رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الأحد، استقالة حكومته للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بعد جلسة استثنائية عقدتها الحكومة صباح اليوم.

وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء، ياسر بن عيسى الناصر، أن استقالة الحكومة تأتي “بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملاً بحكم المادة 33 من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي”؛ وفقاً لوكالة أنباء البحرين “بنا”.

وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات فوز المستقلين بأغلبية مقاعد البرلمان. وكانت جولة إعادة الانتخابات قد جرت يوم أمس.