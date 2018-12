انت الان تتابع أفضل مسلسلات 2018.. جوليا فاجأت الجمهور فيHomecoming ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - مع قرب انتهاء 2018، نستعرض مجمل ما عرض من المسلسلات الأمريكية خلال العام، لنقدم للجمهور العربي مقترحا بأفضل ما قدم عسى أن ينال إعجابكم وتتابعوا المسلسل الذي يناسبكم

أوشك عام 2019 على المجيء، ومعه نطوي صفحات العام الماضي، الذي امتلأ بحصيلة متميزة من الأفلام والمسلسلات التي من الصعب حصرها، فالعروض التليفزيونية التي صدرت هذا العام فقط وصل عددها إلى 500 مسلسل، ومع هذا الكم الهائل قد تجد صعوبة في اختيار مسلسل يناسب تفضيلاتك وميولك الشخصية، وبطبيعة الحال لن تجرب مشاهدة 500 عمل بكاملها فأنت بحاجة إلى 3 أعوام كي تنهي حصيلة عام 2018 فقط، وفي هذا التقرير نستعرض أفضل مسلسلات هذا العام ما بين دراما وكوميديا كي نوفر وقت المشاهد الراغب في قضاء وقت لطيف في مشاهدة مسلسل ممتع دون تضييع وقت.

1- مسلسل The Good Fight مأخوذ عن مسلسل The Good Wife، ويحكي المسلسل عن مجموعة محامين يتصارعون على القضايا بينهم، بحس فيه دعابة لا يخفى على العين، يديرون أمور الشركة بينهم، ويجمع المسلسل بين الكوميديا والدراما أيضًا فجزء كبير من القضايا التي تتداولها الشركة يبقيهم في صراع وتوتر من أجل الفوز. اقرأ أيضًا في التقرير التالي أفضل 8 مسلسلات أجنبية تعرض في أبريل





2- مسلسل Atlantaمن بطولة دونالد جلوفر، وقد شهد هذا العام عرض الموسم الثاني من المسلسل الناجح والذي امتد لـ11 حلقة، وهذا الموسم يحكي عن محاولة إيرن وابن عمه ألفريد الصعود لعالم مغني الراب، وفي نفس الوقت يضطرون لمواجهة صعوبات اقتصادية واجتماعية تتعلق بالعرق، الفقر، والحالة العاطفية والاجتماعية، وقد فاز المسلسل بأكثر من جائزة في حفل "إيمي" الأخير.





3- مسلسل The Americansتم عرض الموسم السادس من المسلسل هذا العام، والذي تدور أحداثه عام 1987، قبل شهور من قمة واشنطن التي أقيمت بين الرئيس الأمريكي حينها رونالد ريجان والسكرتير العام للحزب الشيوعي ميخائيل جورباتشوف، وفي هذا الموسم نشاهد صراع "بيج" مع هويتها كجاسوسة وعميلة روسية.المسلسل يجمع بين الدراما والأكشن، وتم عرض الموسم السادس والأخير له بالفعل، وبالتالي بإمكانك متابعة كل مواسمه مباشرة دون الانتظار إلى صدور موسم جديد العام المقبل.





4- مسلسل The Handmaid's Taleتدور أحداث المسلسل الدرامي الفائز بجائزتي جولدن جلوب حول عصر أصيبت فيه النساء بالعقم وأصبح الحكم في يد متطرفين يجبرون من بقى من النساء القادرات على الإنجاب على أن يكنَّ إماء لهم؛ كي لا يفنى العالم.المسلسل مأخوذ عن رواية خيالية حملت نفس الاسم وصدر عنها فيلم في التسعينيات، وكلاهما حقق نجاحًا كبيرًا.





5- مسلسل Better Call Saul محبو مسلسل Breaking Bad الفائز بالنصيب الأكبر من جوائز إيمي في هذه القائمة ومنافس Game of Thrones العتيد لا بد أنهم يعرفون مسلسل Better Call Saul المبنية أحداثه على إحدى شخصيات المسلسل وتحديدًا سول جودمان، المحامي المحتال، الذي لم يتسن لنا معرفة الكثير عن شخصيته حتى عرض هذا المسلسل، وفي الموسم الرابع له بإمكانك معرفة الكثير والكثير عن تطور شخصيته. وقد يهمك أيضًا أفضل مسلسلات 2018 حتى الآن.. عودة الفائز بجائزة إيمي Westworld





6- مسلسل Homecoming

أول أدوار جوليا روبرتس التليفزيونية، وتقدم فيه الممثلة الفائزة بالأوسكار دور "هيدي" التي تعمل في منشأة لمساعدة الجنود على عيش حياة مدينة طبيعية بعد خروجهم من الجيش، لكنها تتفاجأ بعد تركها عملها بأن هناك حقائق عن عملها كانت مختفية عنها.

وفاجأت "روبرتس" جمهورها في أول أعمالها التليفزيونية باحترافها وتأديتها الدور بسلاسة، وهو ما جعل المعجبين يطالبون بجزء ثان قريبًا. بنرشحلك أفضل 10 مسلسلات أجنبية في2017 أبرزهم Game of Thrones



ومازل عام 2018 لم ينته بعد، وقائمة المسلسلات الجيدة تطول لتشمل Billions ، وSuccession، وأيضًا Sharp Objects للممثلة المرشحة للفوز بالأوسكار إيمي أدامز.