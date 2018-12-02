انت الان تتابع ليفربول يخطف فوزا قاتلا من إيفرتون بديربي ميرسيسايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٣ م

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوزًا ثمينًا بهدف نظيف على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. أحرز هدف فريق ليفربول، ديفوك أوريجي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع، ليرفع الريدز رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف رصيد فريق إيفرتون عند 22 نقطة في المركز السادس، وشارك الدولي محمد صلاح أساسيًا منذ البداية، وفي الدقيقة 75، قرر كلوب تبديل صلاح ليدخل ستوريدج.

بداية المباراة جاءت سريعة من قبل الفريقين، وجاءت أخطر فرص المباراة في الدقيقة 21 بعدما لعب والكوت كرة بالرأس إلى ريتشاردسون الذي حولها نحو المرمى، لينقذها أليسون بصعوبة، قبل أن تسقط أمام أندري جوميز الذي صوبها في المرمى ليبعدها جو جوميز من على الخط مباشرة، ويمنع هدفا محققا للضيوف. وبعد دقيقتين من بداية