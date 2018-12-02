انت الان تتابع مصطفى يونس عن وداع الكأس: الأهلي خرج من الأسيوطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٤ م

أكد مصطفى يونس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن فريقه ودع منافسات كأس مصر بسبب مواجهته لفريق وصفه "بالصغير"، مشيرًا إلى أن وداع الفريق أمر وارد في كرة القدم. وتحدث يونس في تصريحات لـOn Sport عقب المباراة: "نبارك لنادي الجزيرة، لقد كانوا رجالا.. حذرت الفريق قبل المباراة، وقلت لهم إنني لست خائفا من الزمالك بقدر خوفي من هذه المباراة". وواصل: "لكن هذه طبيعة اللاعب المصري، هل أخطأت بإراحة محمد كوفي والأساسيين؟ لا يوجد لدي لاعب أساسي أو احتياطي، كان هناك سوء توفيق، لا بد من التعلم مما حدث".

وأردف: "الأهلي سبق له الخروج من الكأس على يد الأسيوطي، والآن خرجنا أمام الجزيرة بمطروح، وهو أمر وارد في كرة القدم.. هناك لاعبون في المصري ليسوا على قدر المسؤولية، منحت الجميع الفرصة، والآن سيلعب من يستحق فقط". وأضاف "سبب الهزيمة هو أننا واجهنا فريقا صغيرا، عندما نواجه فريقا صغيرا علينا أن نكون أصغر