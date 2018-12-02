الان تتابع الدنمارك تخطط لعزل اللاجئين في الجزيرة المهجورة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، الأحد أن الدنمارك تخطط لتشييد سجن جديد من نوعه يقع في جزيرة مهجورة، للزج بالمجرمين من المهاجرين وطالبي اللجوء فيه، تمهيدا لترحيلهم، وفقا لوصفها.
وقالت الصحيفة البريطانية إن السجن الجديد سيشيد في جزيرة ليندهولم، التي تبلغ مساحتها 17 فدانا في خليج ستيغ، وتبعد عن البر الرئيسي 2.4 كيلومتر، ومن المقرر أن يسمح للسجناء، الذين يعتبرون “منخفضي الخطورة”، بالتنقل إلى البر الرئيسي نهارا عبر العبارات.
وقالت الحكومة الائتلافية المحافظة في الدنمارك، إنه يتعين عليها التحقق مرة كل ليلة من حركة المجرمين المهاجرين، وتقييد تحركاتهم.
وتستخدم الجزيرة حاليا كموقع بحثي تابع لمعهد بيطري، لكن العلماء العاملين في هذا المعهد سيخلونه، تمهيدا لافتتاح السجن المتوقع في 2021.
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