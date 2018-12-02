جامعة القاهرة تكرم وليد خليل مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالفيوم

فى إطار التعاون المثمر والشراكة البناءة بين مركزى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعتي الفيوم والقاهرة تم تكريم الدكتور وليد على خليل - مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الفيوم من قبل الدكتور أيمن الخطيب - نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور علاء صابر - مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة.

وذلك على الدعم الدائم لإنجاح التعاون المثمر ومساهمته الفعالة فى تبادل الخبرات الفنية بين المركزين للارتقاء بمستوى المدربين وتطوير وتحديث البرامج التدريبية من خلال عقده لبرنامج CIPT المدرب الدولى المحترف بجامعة الفيوم بالتعاون مع جامعة القاهرة وجامعة ميزورى الأمريكية - للعام الثالث على التوالى.

جاء ذلك فى إطار الحفل السنوى المقام بجامعة القاهرة لتسليم شهادات البرنامج لأعضاء هيئة التدريس الذين اجتازوا برنامج CIPT التى عقدت بالتعاون بين المركزين بمقر مركز تنمية القدرات بجامعة الفيوم فى شهر أكتوبر الماضى حيث ترأس خليل وفد جامعة الفيوم من ١٦ عضو هيئة تدريس من كليات الجامعة المختلفة تم تسليمهم شهادات اجتياز البرنامج المعتمد من جامعتي الفيوم والقاهرة وجامعة ميزورى الأمريكية.