فيديو وصورة نادرة لاستقبال الملك فيصل في موريتانيا وجزء من خطابه

نواكشوط - الخليج 365
بث ناشطون، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا وصورة تظهر "الاستقبال الكبير للملك فيصل رحمه الله في موريتانيا في زيارته التاريخية عام 1972، وخطابه في تلك المناسبة".
وبحسب الناشطين - تابع تغريداتهم "الخليج 365"، فإن" زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هي الثانية لضيف كبير واستثنائي بعد زيارة الملك فيصل، وستزيد من الترابط بين البلدين وتقوي أواصر الأخوة".
كما ذكر الناشطون انه "بعد مرور ٤٦ عاما، موريتانيا ترحب بولي العهد محمد بن سلمان، حفظه الله كما رحبت بالملك فيصل رحمه الله".
ويعيد "الخليج 365"، صورة نادرة للملك فيصل مع الرئيس المختار ولد داده في نواكشوط، عاصمة موريتانيا، وسط ترحيب شعبي كبير.
يذكر أن" الملك فيصل أصر على القيام بالزيارة مع أنه كان مريضاً، ولم يصغ لنصح الأطباء له بأن يلغي زيارته".
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