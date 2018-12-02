باليوم الوطني.. محمد بن راشد: يوم مجيد من أيام الامارات

أبو ظبي - الخليج 365

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الوزراء، "ترأست اليوم بحضور أخي محمد بن زايد اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد،وحضرت احتفالات الدولة بيومها الوطني ال٤٧".

وأضاف بن راشد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "يوم مجيد من أيام الامارات، تتوحد القلوب على عشق تراب الامارات".

وتابع "وتتوحد الجهود لرفعة علم الامارات، ويتوحد الدعاء بالرحمة على زايد بن سلطان، المؤسس والباني والقدوة والقائد".

وكتب تغريدة أخرى قال فيها" عملني زايد، أن الإنسان أهم من العمران، وأن الإنجازات أهم من المناصب، وأن الوطن أهم من الأشخاص".