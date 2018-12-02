غدًا انطلاق معرض "ايديكس" للصناعات الدفاعية في مصر بمشاركة 40 دولة

ينطلق خلال ساعات معرض الدفاع الأول في مصر "إيديكس - 2018"، الذي تشارك فيه أكثر من 40 دولة ومئات الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأعلنت مصر رسميا موعد انعقاد "إيديكس 2018"، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، وحددت موعد انطلاقه المقرر له غدا الاثنين 3 ديسمبر، حيث سيكون معرض الدفاع الأول من نوعه في منطقة شمال ووسط أفريقيا.

ويستمر المعرض حتى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتعاون مع شركة "كلاريون" المتخصصة في مجال الدفاع والأمن حول العالم، بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وفيما يلي 9 معلومات عن المعرض وفقا لما ورد في المؤتمر الصحفي للإعلان عنه وما ذكره الموقع الرسمي للمعرض.

1- يمكن لمن يمتلكون تخصصات متعلقة بالمجالات القانونية والمشروعة لصناعة الدفاع، مثل القوات المسلحة، والموظفين الحكوميين، ومنظمات شراء المعدات الحربية، إضافة إلى مقاولي مجال الدفاع، المشغلين والمستخدمين النهائيين للأجهزة المختصة بالدفاع، والمؤسسات التعليمية والبحثية، المشاركة في المعرض.

2- يحظر دخول المعرض (إيديكس — 2018) على العامة، ولا يسمح للأطفال دون سن 18 عاما بالدخول.

3- يستمر المؤتمر على مدى 3 أيام، ويبدأ الزوار دخول المعرض في اليوم الأول (الاثنين) من الساعة 12 ظهرا حتى السادسة مساء، بينما تكون مواعيد اليوم الثاني (الثلاثاء) من 10 صباحا حتى 6 مساء، وفي اليوم الثالث (الأربعاء) من 10 صباحا حتى الخامسة مساء، بينما تبدأ مواعيد كبار الزوار والمنظمين من التاسعة صباحا في كل الأيام.

4- ينظم المعرض برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم كامل من الجيش المصري، الذي يعد من أقوى 15 "جيش في العالم"، ومن المقرر أن يحضره وزراء دفاع 10 دول هي الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وكوريا الجنوبية، وجنوب السودان، والصومال، والكاميرون.

5- يوفر المعرض فرصة جيدة للمتخصصين في الصناعات الدفاعية وكبار القادة العسكريين للتواصل بصورة مباشرة تسمح لهم بالاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية في العالم في جميع أنواع الأسلحة (البرية والجوية والبحرية) في مكان واحد.

6- عدد الدول المشاركة في المعرض 41 دولة بينما يصل عدد الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 350 شركة.

7- تشارك الولايات المتحدة الأمريكية بـ42 شركة، وفرنسا 32 شركة، والصين 20 شركة والإمارات العربية 27.

8- يصل عدد الشركات الروسية المشاركة في المعرض إلى 13 شركة، بينها شركات صناعة المقاتلات الحربية "سوخوي" و"ميغ"، وشركات صناعة المروحيات وأبرزها الشركة المصنعة للمروحية الخارقة "كا — 52" التمساح.

9- يخصص المعرض أجنحة منفصلة تعرض كل شركة منتجاتها العسكرية بداخلها، ويوجد في المعرض قسم مخصص لعرض أحدث منتجات شركات الصناعات العسكرية المصرية.