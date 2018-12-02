شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تقرر تجميد موقع الخبر التابع للنقابة لمدة 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، تجميد موقع الخبر التابع للنقابة والمخصص لمحررى الصحف الحزبية المتوقفة عن الإصدار، لمدة 3 شهور لحين توفيق الأوضاع القانونية وصرف إعانة شهرية ألف جنيه لمدة ثلاثة أشهر فقط للعاملين به.

كما قرر مجلس النقابة صرف الإعانة من عوائد الوديعة التي خصصها النقيب مُسبقًا للصحف الحزبية المتعطلة، والتي تبلغ 20 مليون جنيه.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين، إسناد مهمة تدريب المتقدمين للجنة القيد المقرر لها، يناير المقبل، إلى لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، على أن يتم التدريب بمعهد النقابة.