حسام رضوان
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب، اليوم، من رئيس الوزراء إدوار فيليب أن يترأس اجتماعا بحضور زعماء الأحزاب السياسية وممثلين عن متظاهري السترات الصفراء غدا الاثنين.
وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مبادرة تأتي في إطار رغبة السلطة بالحوار مع السترات الصفراء.
وأشارت إلى أن فيليب حاول استقبال ممثلين عن المتظاهرين، الجمعة الماضي، إلا أن الاجتماع فشل بسبب انسحاب أحد الممثلين ورفض آخرين المشاركة فيه.
ووطلب ماكرون من وزير الداخلية كاستانير أن يتم التفكير باعتماد معايير جديدة...
شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من ماكرون لتهدئة غضب أصحاب السترات الصفراء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .