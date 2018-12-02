أول قرار من ماكرون لتهدئة غضب أصحاب السترات الصفراء

حسام رضوان

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب، اليوم، من رئيس الوزراء إدوار فيليب أن يترأس اجتماعا بحضور زعماء الأحزاب السياسية وممثلين عن متظاهري السترات الصفراء غدا الاثنين.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مبادرة تأتي في إطار رغبة السلطة بالحوار مع السترات الصفراء.

وأشارت إلى أن فيليب حاول استقبال ممثلين عن المتظاهرين، الجمعة الماضي، إلا أن الاجتماع فشل بسبب انسحاب أحد الممثلين ورفض آخرين المشاركة فيه.

ووطلب ماكرون من وزير الداخلية كاستانير أن يتم التفكير باعتماد معايير جديدة...