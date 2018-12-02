النشرة: مجموعة من جمعية أنصار الوطن وزعت الورود على عناصر الجيش

افاد مراسل "النشرة" في ​البقاع​ أن " مجموعة من ​الشباب​ في ​جمعية أنصار الوطن​ فرع ​عرسال​ قامت بزيارة امتنان وشكر لعناصر ​اللواء​ التاسع في ​الجيش اللبناني​ لجهودهم التي يبذلونها كي يعم ​الأمن​ والسلام في المنطقة". وقد شكر المشاركون العسكريين مقدمين لهم الزهور عربون محبة ووجهوا تحية شكر وامتنان لقائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ ولقائد اللواء التاسع العقيد الركن بيار ابو عساف وضباط اللواء وعناصره كافة ومشددين على وقوفهم الدائم جنبا" إلى جنب مع الجيش حامي الوطن.

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