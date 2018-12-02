علوش: من قتل مرافق وئام وهاب هو وهاب نفسه من خلال قراره

إعتبر القيادي في ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ أن " من قتل مرافق الوزير السابق ​وئام وهاب​ هو وهاب نفسه من خلال قراره"، مشيرا الى ان " اي مقاومة للسلطة الشرعية هو عمل إرهابي ووهاب من طلب من مناصريه النزول الى الشارع".

وفي حديث تلفزيوني راى علوش انه "ليست المرة الاولى الذي يحتمي الخارجون عن القانون بالأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​".