علوش: من قتل مرافق وئام وهاب هو وهاب نفسه من خلال قراره

إعتبر القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن " من قتل مرافق الوزير السابق وئام وهاب هو وهاب نفسه من خلال قراره"، مشيرا الى ان " اي مقاومة للسلطة الشرعية هو عمل إرهابي ووهاب من طلب من مناصريه النزول الى الشارع".
وفي حديث تلفزيوني راى علوش انه "ليست المرة الاولى الذي يحتمي الخارجون عن القانون بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".
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