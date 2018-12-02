وهاب: أعتقد أن رصاصة عماد عثمان كانت تستهدفني ولينتظر الرد القانوني المناسب

أكد رئيس "​حزب التوحيد العربي​" ​وئام وهاب​ أن "هؤلاء الكذبة وقعوا بشر عملهم ونحن أمام جريمة وهي برقبة ​سعد الحريري​، وبيان مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​عماد عثمان​ الكاذب تكذبه نماذج رصاصات".

وأشار وهاب الى أن "محمد أبو دياب فجر كبده برصاصة بندقة M4 لا توجد الا مع ​شعبة المعلومات​"، لافتاً الى أن "تقرير الطبيب الشرعي واضح ويقول أن رصاصة M16 أو M4"، لافتاً الى أن "الشهود كانوا يلعبون بالملعب وسيشهدون معنا، المصفحة أطلقت الرصاص".

وأكد أن "أحدهم أطلق الرصاص على محمد أبو دياب وهو يعتقد أنه أنا".

وشدد على "أنني أعتقد أن رصاصة مدير العام للأمن العام اللواء عماد عثمان كانت تستهدفني ولينتظر الرد القانوني المناسب"، مشيراً الى "اننا نحن تحت سقف الدولة والقانون ونحتكم للقضاء ووزير العدل كان واضحا أن الاجراءات لن تستثني احدا من قضاة وضباط ".