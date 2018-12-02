جنبلاط: غسان سلامة يحاول ان يرسي أسس الحوار والسلم في ليبيا

حيا رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، جهود مبعوث ​الأمم المتحدة​ إلى ​ليبيا​ الوزير السابق ​غسان سلامة​. وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أوضح جنبلاط انه "‏في ظل هذه الفوضى العالمية والخطر على مستقبل البشرية أسمح لنفسي ان أحيي الجندي المجهول غسان سلامة الذي يحاول ان يرسي أسس الحوار والسلم في ليبيا حيث تتصارع قوى محلية متعددة وقوى إقليمية من كل حدب وصوب. أحببت ان أذكر بغسان سلامة لأنه قيمة فكرية وانسانية عريقة. انه كبير من ​لبنان​".

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