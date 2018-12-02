رسميا.. الإعلان عن المستفدين من الحركة الانتقالية للأساتذة والوزارة تفتح باب الطعن في النتائج

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية – أن 27913 أستاذة وأستاذا استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، برسم الموسم الدراسي 2019-2020 .

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الأحد أن نتائج هذه الحركة، التي عرفت، لأول مرة، مشاركة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أسفرت عن استفادة ما مجموعه 27913 أستاذة وأستاذا موزعين على التعليم الابتدائي ب15625 مستفيدا؛ والتعليم الثانوي الإعدادي ب6793 مستفيدا؛ والتعليم الثانوي التأهيلي ب5495 مستفيدا.

كما أعلنت أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج، داعية “كل من يهمه الأمر إلى تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل 10 دجنبر 2018”.

وأكدت أن الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في هذه الفترة من السنة الدراسية، والتي وضعتها بموقعها الرسمي، يندرج في إطار النموذج التدبيري الجديد الذي دشنته الوزارة القاضي بتمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من التحضير الجيد للموسم الدراسي المقبل 2019-2020 من خلال الإعداد المبكر لبنيات تربوية توفر لجميع المتعلمات والمتعلمين تحصيل دراسي ذي جودة.

وأضافت، في هذا الصدد، أن استمرار المستفيدات والمستفيدين من الانتقال في القيام بمهام التربية والتعليم في مقرات عملهم الحالية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي “سيحفزهم كما هو معهود فيهم على المزيد من العطاء بكل حزم ومسؤولية في أفق استقبال موسم دراسي جديد بروح وآمال جديدة تعود بالنفع على الناشئة التعليمية”.