عاجل.. هذه تشكيلة الرجاء الأساسية أمام فيتا كلوب في نهائي الـ”كاف”

كشف خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية لمباراة إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي ستجمعه بعد قليل، مع فيتا كلوب الكونغولي، بملعب “الشهداء” في العاصمة الكونغولية كينشاسا.
ولم تحمل توليفة الفريق الأخضر أية مفاجآت مقارنة مع مباراة الذهاب، واعتمد المدرب الإسباني على نفس العناصر التي خاضت لقاء الدار البيضاء.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية للأخضر:
أنس الزنيتي في حراسة المرمى
بدر بانون، سند الورفلي، عمر بوطيب، وعبد الرحيم الشاكير في الدفاع
ليما مابيدي، عبد اللإله الحافيظي، إبراهيما نياسي، وزكرياء حدراف، في الوسط
سفيان رحيمي ومحمود بنحليب في خط الهجوم
ويسعى الفريق المغربي، إلى الحفاظ على مكسب مباراة الذهاب، التي حسمها بثلاثة أهداف دون رد، ورفع الكأس الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد اللقب الأول الذي حققه سنة 2003.
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