“صونداج اليوم24″.. 63 بالمائة من القراء يعتقدون بسهولة مهمة الرجاء في التتويج بـ”الكاف”

يعتقد أغلب قراء “اليوم24″، أن مهمة فريق الرجاء البيضاوي في التتويج، مساء اليوم الأحد، بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على حساب فيتا كلوب الكوغولي، باتت سهلة وفي المتناول، بعد فوز الفريق المغربي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.

وأجرى الموقع، في 26 من شهر نونبر الماضي، استقراءا للآراء، طرحنا من مخلاله سؤال: ” بعد ثلاثية الذهاب.. هل تعتقد أن مهمة الرجاء في التتويج بلقب الـ”كاف” أصبحت سهلة بعد لقاء الذهاب؟”، فصوت 63 بالمائة من المشاركين بنعم، بينما قال 37 بالمائة منهم لا.

ويبدو أن التفاؤل الكبير يملؤ نفوس أنصار الرجاء، الراغبين في استثماء انتصار لقاء الذهاب ورفع هذه الكأس الغالية، بينما فئة أخرى تؤكد أن “النسر” الأخضر وضعا يدا واحدة فقط على الكأس، ولم يضمن التتويج بعد.

ويخوض الفريق المغربي، مساء اليوم الأحد، على الساعة الثامنة مساء، إياب نهائي كأس الـ”كاف”، بملعب “السلام” في العاصمة الكونغولية كينشاسا وهدفه الأول هو العودة للديار بلقبه الثاني، بعد الأول الذي حصل عليه سنة 2003.