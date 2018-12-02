حيفا: إصابة طفلتين بجروح خطيرة دهسًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت طفلتان بجروح خطيرة إثر تعرضهما لحادث دهس، مساء اليوم الأحد، في مدينة حيفا، فيما أصيب شخص ثالث بجروح متوسطة، خلال عبورها ممرًا للمشاة.

وحضرت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث، ونقلوا طفلة (عام ونصف) وهي فاقدة للوعي وفي حالة خطيرة إثر إصابتها في منطقة الرأس، وطفلة أخرى (7 سنوات) بحالة خطيرة أصيبت في رأسها وأطرافها، إلى مستشفى "رمبمام" في المدينة.

فيما قدمت الطواقم العلاج اللازم لمصاب ثالث بجروح متوسطة إلى طفيفة.

يذكر أن الحادث وقع في شارع "إيفن غفيرول" الذي يقع بالقرب من أحياء عربية، ويشكل تهديدا على حياة سكانها، إثر سوء تخطيطه وقلة الأماكن المخصصة للمشاة وضيق مجال الرؤية المتوفر للسائقين فيما يتيح لهم الشارع وقلة الرقابة، إمكانية القيادة السريعة والمتهورة.