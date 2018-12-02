الزرازير: أنباء على إصابة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أنباء عن إطلاق نار في يافة الناصرة، وردت تقارير تفيد بأن الحديث يدور حول إصابة شخص بجروح متوسطة في الزرازير.
وأفادت المصادر أن المصاب (22 عاما) نقل إلى المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة، بعد تلقيه الإسعافات الأولية اللازمة.
يتبع...
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