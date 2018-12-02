طارق صالح يشن هجوما على الحوثيين في ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:42 مساءً, 2 ديسمبر 2018 م

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شن العميد طارق محمد عبد الله صالح، هجوما على الحوثيين في الذكرى السنوية الأولى انتفاضة 2 ديسمبر ولمقتل عمه الرئيس علي عبدالله صالح على يدهم بصنعاء .

وأطلق طارق صالح ، تصريحاته هذه للمرة الأولى، في ذكرى مرور عام على مقتل عمه علي عبد الله صالح، على يد جماعة “أنصار الله”، في 4 ديمسبر الماضي.

وقال في تغريدة على حساب منسوب له عبر “تويتر”، إن”.. الحوثية تدعي أن لها حقا إلهيا في اليمن وغير اليمن”.