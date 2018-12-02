اردوغان: الشعب اليمني ترك يواجه مصيره لأنه لا يمتلك النفط

الخليج 365/ بغدادشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحد، على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إيجاد حل عاجل للحرب الدائرة في اليمن.

وحذر الرئيس التركي، في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في "تويتر" باللغة العربية، من أن الأوضاع في اليمن تدهورت حتى مرحلة "لا تدمي قلوب المسلمين فقط بل الإنسانية جمعاء".

وتابع: "علينا في أسرع وقت ممكن تخفيف آلام الشعب اليمني المظلوم الذي ترك لمصيره لأنه يعيش في منطقة جغرافية لا تمتلك الثروات النفطية".



وجاء هذا التصريح على خلفية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء القتال في البلاد التي تعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن تنطلق في السويد الأسبوع المقبل جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تحت رعاية الأمم المتحدة.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين قرروا إجبار الرياض على وقف العمليات القتالية للتحالف العربي الذي تقوده في اليمن.

فيما قررت الولايات المتحدة لاحقا إرجاء التصويت على مشروع قرار قدمته بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي بهدف وقف القتال فورا في ميناء الحديدة الاستراتيجي غرب اليمن واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق البلاد.

