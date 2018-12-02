انت الان تتابع الرسم عند الشيعة.. الحسين بملامح فارسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الحديث عن العلاقة بين المعتقدات والرسوم يطول، لكن الأمر لم يكن مرتبطا دائما بالجانب الإيماني، فالتأثيرات السياسية والاجتماعية كانت حاضرة أيضًا.

منذ مقتل الخليفة الثالث، عثمان بن عفان، رضي الله عنه، والعالم الإسلامي يعاني من الفتن ومر بمحطات عصيبة، من الاقتتال الذي وقع بين بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، وحتى يوم كربلاء، واستشهاد ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسين، وكان هذا الأمر له وقع شديد على الأمة، حيث من حينها ضربت الفرقة المسلمين وحتى يومنا هذا، وقد مثلت واقعة استشهاد الحسين في المعتقدات الشيعية، أمرَا رئيسيا بنيت عليه ليس فقط توجهات سياسية، ولكن أيضًا اعتقادات دينية.

في الموضوع الماضي تحدثنا عن وجهة النظر الإسلامية من الرسوم، وكيف تطورت فنون معينة منه، وهي المعمار والزخرفة على مدار السنوات. (اقرأ.. الرسم في الإسلام.. التحريم خوفًا على العقيدة) في يوم عاشوراء من كل عام، يحرص المنتسبون إلى طائفة الشيعة، وخاصة الإثنى عشرية، على إحياء ذكرى استشهاد الحسين، رضي الله عنه،

في الموضوع الماضي تحدثنا عن وجهة النظر الإسلامية من الرسوم، وكيف تطورت فنون معينة منه، وهي المعمار والزخرفة على مدار السنوات. (اقرأ.. الرسم في الإسلام.. التحريم خوفًا على العقيدة) في يوم عاشوراء من كل عام، يحرص المنتسبون إلى طائفة الشيعة، وخاصة الإثنى عشرية، على إحياء ذكرى استشهاد الحسين، رضي الله عنه، بطقوس معينة، تجرى في دول عديدة، إضافة إلى كربلاء، حيث يعتقدون أن ضريح الحسين بها، وفيه يوقدون الشموع، وتزخر دور عبادتهم "الحسينيات"، (منسوبة إلى الحسين)، بترديد قصص عن يوم استشهاده من مصادرهم التاريخية. وفي هذا اليوم، وتحت رايات مرسوما عليها صور منسوبة لـ"آل البيت"، تبدأ طقوس أخرى مثل إلقاء القصائد في مدح الحسين وآل البيت، وأيضًا ذم "أعدائهم" بحسب معتقداتهم، كما تتضمن أيضًا البكاء والعويل و"اللطم" وضرب الأجساد بالآلات الحادة والسلاسل والأسلحة البيضاء وغيرها، تعبيرا منهم عن ندمهم بسبب خذلان الحسين (حيث بايع أهل الكوفة في العراق ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم تقاعسوا عن نصرته بعد ذلك). هذا الحدث التاريخي الخطير، حاول الشيعة أن يسجلوه بطريقة "أدبية" و"فنية"، فمن القصص والمرويات التي تبدو أنها أخذت طابع "خارق للطبيعة"، إلى الكثير من الرسوم تصور الحسين في المعركة وكيف واجه الجموع الغفيرة (جيش من 5 آلاف) ومعه أقل من 100 رجل، إضافة إلى رسوم منسوبة لـ"الحسين"، لكن الكثير من الاعتراضات نالتها، فأولا لا نعرف ما هو تاريخية تلك الرسوم، وإن كان الشيعة يقولون إن هناك رسوما تعود إلى ما بعد وفاة الحسين مباشرة، فإنهم يبنون اعتقادهم على أمرين أولا: "الوصف الذي يتناقل عبر كتبهم للحسين، إضافة إلى الرؤى في المنام بحسب معتقدهم"، وفي كلتا الحالتين فالأمر يخضع للخيال المحض، ولذا فقد انتقد كثيرون تلك الرسوم، والتي نسبت ليس لـ"الحسين" فقط، بل وأفراد من "آل البيت" أيضًا، حيث رأى هذا الفريق أنها تظهرهم بملامح "فارسية" أكثر من الملامح العربية، إضافة إلى إنكار مسألة "التصوير" من أساسها ورفضها. وبحسب معتقد الاثنى عشرية، فهناك اثنى عشر إماما، هم "علي بن أبي طالب والحسن، والحسين ونسله"، واجب طاعتهم وبيعتهم، إلا أن العدد الحقيقي لهم هو أحد عشر إماما، فيما بقى الإمام الأخير غائبًا في سرداب سامراء (أحد المدن الإيرانية) منذ مئات الأعوام، وينتظرون خروجه.. وفي العموم فقد تم تصوير "الأئمة" برسوم معينة، لا تختلف كثيرا عن "الملامح" الخاصة بالرسوم المنسوبة لـ"الحسين". الأمر لم يتوقف عند الرسوم، فقد أنتجت العديد من الأعمال الدرامية في إيران الخاصة بـ"الحسين" و"الأئمة"، وبعضها راعت عدم إظهار وجه الممثل، وأخرى لم تأخذ في الاعتبار تلك النقطة، وفي الحالتين، فأن "التجسيم" في حد ذاته ترفضه العديد من الدول الإسلامية، خاصة للشخصيات الإسلامية البارزة مثل الصحابي علي ابن أبي طالب وولده الحسين رضي الله عنهما. وفي الخاتمة، فقد مثلت تلك الرسوم أهمية خاصة لدى الشيعة، وجزءا أصيلا في معتقداتهم، يبنى عليها أمور إيمانية مهمة لهم، وليس فقط مسألة خلاف سياسي مزق الأمة الإسلامية قبل سنوات طويلة، ومازال أثره حاضرا حتى يومنا الحالي، لكن هذه قصة أخرى. (اقرأ أيضًا.. حروب الرحماء: القتلة الأوائل.. هي لله وللتاريخ)

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