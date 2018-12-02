انت الان تتابع جزيرة مطروح يفجر مفاجأة ويطيح بالمصري من كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٦ م

في مفاجأة من العيار الثقيل نجح فريق الجزيرة بمطروح أحد فرق دوري الدرجة الثانية، في الإطاحة بفريق المصري البورسعيدي من بطولة كأس مصر بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على الإسماعيلية ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة. تقدم فريق المصري البورسعيدي من ركلة جزاء أحرزها عمرو موسى في الدقيقة 21 ونجح حسام الدين خليل في تسجيل هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 59، وأضاف أحمد رفعت عبد المقصود هدفًا قاتلًا للفريق المطروحي في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

بذلك يتأهل فريق الجزيرة لمواجهة بتروجت في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، وهو اللقاء المقرر إقامته يوم 27 من الشهر الجاري على ملعب الإسماعيلية، فيما ودّع المصري وصيف نسخة الماضية البطولة مبكرًا. ويعاني الفريق البورسعيدي في الفترة الأخيرة، من سوء النتائج بعد أن رحل حسام حسن إلى فريق بيراميدز، وتعيين ميمي عبد