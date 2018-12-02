33 مليون موبايل مبيعات شاومي في الربع الثالث من 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٩ م
أظهرت نتائج أعمال شركة شاومي للهواتف الذكية خلال الربع الثالث من 2018 تحقيق معدلات نمو كبيرة في الإيرادات وهامش صافي الأرباح التي بلغت 2.9 مليار يوان، فيما بلغت عائدات منتجات الحياة اليومية وتكنولوجيا إنترنت الأشياء 10.8 مليار يوان، والنمو السنوي 89.9%. وحققت شاومي 33.3 مليون هاتف ذكي مبيعات خلال الربع الثالث 2018، وهو ما يمثل نمو 20.4% في شخنات الهواتف الذكية، كما تم شحن أكثر من 6 ملايين وحدة من طراز Mi 8، مما يعزز من تواجد الشركة في سوق الهواتف الذكية الراقية، ويساوي اليوان الصيني نحو 2 جنيه و 57 قرشًا مصريًا.
ووفقًا للتقرير تأتي شاومي في المراكزالخمس الأول في 30 سوقًا للهواتف الذكية، محققة نسبة 112.7? نمو سنوي في الإيرادات الدولية، وجاءت في المرتبة الأولى من حيث شحنات الهاتف الذكي في الهند لمدة أربعة أرباع متتالية، وحصلت على المرتبة الثانية من حيث شحنات الهواتف الذكية في إندونيسيا بمعدل نمو سنوي مقداره 337%،
ووفقًا للتقرير تأتي شاومي في المراكزالخمس الأول في 30 سوقًا للهواتف الذكية، محققة نسبة 112.7? نمو سنوي في الإيرادات الدولية، وجاءت في المرتبة الأولى من حيث شحنات الهاتف الذكي في الهند لمدة أربعة أرباع متتالية، وحصلت على المرتبة الثانية من حيث شحنات الهواتف الذكية في إندونيسيا بمعدل نمو سنوي مقداره 337%، كما جاءت في المرتبة الرابعة من حيث شحنات الهاتف الذكي في أوروبا الغربية مع نمو سنوي 386%.
وبلغت إيرادات خدمات الإنترنت 4.7 لشاومي مليار يوان، بمعدل نمو سنوي بنسبة 85.5?، فيما مثلت إيرادات خدمات الإنترنت من التلفزيون والأعمال التجارية الدولية
بين 5.4% و4.4% من إجمالي إيرادات خدمات الإنترنت، على التوالي، كما شهدت نموا سريعا للتلفزيونات الذكية، حيث تجاوز حجم المبيعات الشهرية مليون وحدة في أكتوبر عام 2018، وفقًا لتقارير إدارية.
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