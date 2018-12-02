انت الان تتابع 33 مليون موبايل مبيعات شاومي في الربع الثالث من 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٩ م

أظهرت نتائج أعمال شركة شاومي للهواتف الذكية خلال الربع الثالث من 2018 تحقيق معدلات نمو كبيرة في الإيرادات وهامش صافي الأرباح التي بلغت 2.9 مليار يوان، فيما بلغت عائدات منتجات الحياة اليومية وتكنولوجيا إنترنت الأشياء 10.8 مليار يوان، والنمو السنوي 89.9%. وحققت شاومي 33.3 مليون هاتف ذكي مبيعات خلال الربع الثالث 2018، وهو ما يمثل نمو 20.4% في شخنات الهواتف الذكية، كما تم شحن أكثر من 6 ملايين وحدة من طراز Mi 8، مما يعزز من تواجد الشركة في سوق الهواتف الذكية الراقية، ويساوي اليوان الصيني نحو 2 جنيه و 57 قرشًا مصريًا.

ووفقًا للتقرير تأتي شاومي في المراكزالخمس الأول في 30 سوقًا للهواتف الذكية، محققة نسبة 112.7? نمو سنوي في الإيرادات الدولية، وجاءت في المرتبة الأولى من حيث شحنات الهاتف الذكي في الهند لمدة أربعة أرباع متتالية، وحصلت على المرتبة الثانية من حيث شحنات الهواتف الذكية في إندونيسيا بمعدل نمو سنوي مقداره 337%،