نشاط مكثف لـ«مستقبل وطن» في 9 محافظات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبدالجليل ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٧ م

صورة حزب مستقبل وطن

نظم حزب مستقبل عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم جميع وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء. ففي مدينة الزقازيق نظم الحزب احتفالية بقاعة فستيال للإعلان عن بروتوكول مع أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية لتنظيم دورات تدريبية لشباب الحزب لمدة ثلاثة أيام حول مفاهيم الأمن القومي، وحروب الجيل الرابع.. وألقى اللواء سمير فرج مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، الكلمة الافتتاحية بشأن مخاطر حروب الجيل الرابع وتأثيرها علي الامن القومي الصري بحضور أعضاء بمجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفذية بالشرقية .

ونظم الحزب احتفالية لتكريم الطلبة الأوائل والموهوبين من ذوي الإعاقة بنادي الصفوة الرياضي في العاشر من رمضان. وفي قاعة دوار العاشر بمدينة العاشر من رمضان، نظم الحزب ملتقى توظيفيا بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. كما نظم الحزب قافلة طبية لفحص (فيروس سي) وصرف العلاج