الان تتابع “التخطيط القطرية” تعترف: عدد زوار الدوحة تراجع 23.7% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

اعترفت وزارة التخطيط والإحصاء القطري، السبت، بأن عدد الزوار والوافدين إلى الدوحة تقلص في الـ10 الأشهر الأولى من 2018 بنسبة 23.7%.

ووفقا لبيانات الوزارة القطرية، فإن عدد الزوار والوافدين إلى قطر منذ مطلع يناير 2018 وحتى أكتوبر الماضي بلغ 1.49 مليون زائر، مقابل 1.94 مليون زائر بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت بيانات الوزارة أن الوافدين لقطر بالـ10 الأشهر الأولى من العام الجاري قدموا عن طريق البحر، والجو فقط، ولم تشمل البيانات أي وافدين عن طريق البحر، علماً بأن عددهم بنفس الفترة من العام السابق بلغ 520.93 ألف زائر.

وذكرت البيانات الرسمية أن تراجع أعداد الوافدين ظهر بشكل أوضح من دول الخليجي حيث بلغ عددهم 166.1 ألف زائر، مقابل 720.8 ألف زائر لنفس الفترة من 2017، بهبوط 76.96%.

وتراجعت سيولة العملة المحلية القطرية في نهاية أكتوبر السابق بنسبة 1.2% على أساس سنوي، ذلك حسب النشرة النقدية لمصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة المعروض النقدي “م1” (يمثل السيولة المحلية) في قطر بنهاية أكتوبر الماضي نحو 571.17 مليار ريال (156.91 مليار دولار)، مقابل 578.37 مليار ريال (158.89 مليار دولار) بالشهر المناظر من 2017.