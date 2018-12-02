محمد بن زايد: نبارك لقائدنا خليفة ولكل أبناء الإمارات اليوم الوطني 47

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات، اليوم الأحد، "نبارك لقائدنا خليفة ولكل أبناء الإمارات اليوم الوطني 47".

وأضاف في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "نتمناه مناسبة خير ونماء، تقودنا من نجاح إلى آخر، اﻷوطان تبنى بالحب والوفاء والعمل".

وتابع "وستبقى عطاءات شعبنا الرهان الحقيقي لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار وتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا للمستقبل".

ومضى "في الثاني من ديسمبر تآلفت القلوب وتوافقت العقول لتصنع نقطة تحول جوهرية في التاريخ الحديث،فيها تأسست وتعززت مقومات بناء دولة سقف طموحها اليوم الفضاء، زايد وثق برؤيته السديدة والتفاف إخوانه المؤسسين حوله تجربة وحدوية رائدة قل نظيرها".

كما بث تغريدة مضمونها "محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام وأولياء العهود والحضور يشهدون الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47 للدولة «هذا زايد .. هذه الإمارات" في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي".