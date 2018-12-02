"مستقبل وطن" يُنظم ملتقي توظيفي لـ800 شاب بالشرقية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مُلتقي توظيفي بقاعة دوار العاشر بمدينة العاشر من رمضان بالتنسيق مع جمعية المستثمرين ومديرية القوي العاملة.
وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة ومحافظ الإقليم، بمشاركة عدد 800 من أعضاء الحزب ومجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأعمال، للإعلان عن توفير العديد من فرص العمل للشباب.
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