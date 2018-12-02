الأمير بن سلمان يستبشر مكانة رائدة لدولة موريتانيا

وقال ابن سلمان: "الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتبوأ مكانة ريادية على المستوى العربي والأفريقي والدولي".

وحرص ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، على الإشادة بما وصلته دولة موريتانيا، قبل مغادرته البلاد.

وتوجه ولي العهد إلى موريتانيا في زيارة استمرت ساعات، وقع خلالها أربع اتفاقيات تعاون، وسط معارضة عدد من القوى السياسية.