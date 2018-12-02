محمد بن سلمان يغادر موريتانيا متجهاً إلى الجزائر

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، العاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد زيارة استمرت عدة ساعات.

ورافق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ولي العهد السعودي إلى مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، ليودعه عند سلم الطائرة، بحسب موقع "صحراء ميديا".

وتوجه الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر، التي من المنتظر أن يقضي فيها الليلة، ضمن جولة عربية سبق أن شملت تونس، ومصر، والبحرين، والإمارات.

ووقعت الحكومتان الموريتانية والسعودية، في وقت سابق اليوم الأحد 3 اتفاقيات جديدة، تتعلق الاتفاقية الأولى بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهريب الضريبي بين البلدين، فيما كانت الثانية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، والثالثة في مجال الحياة الفطرية.