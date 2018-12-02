شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "بيت الأمة " بالجيزة تجتمع لمناقشة مبادرة "الوفد مع الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال فيصل الجمال ، أمين صندوق حزب الوفد، إن مبادرة "الوفد مع الناس" التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة ،رئيس حزب الوفد، تعتمد في المقام الأول على التواصل الدائم مع المواطن المصري لرصد كافة المشاكل التي يعاني منها والعمل على حلها من خلال نواب الوفد في البرلمان والمقرات واللجان العامة للوفد في المحافظات.

وأضاف "الجمال" في بيان اليوم، إن رئيس الوفد حريص كل الحرص على أن يكون الوفد مع المواطن المصري من خلال تقديم كافة الأنشطة والخدمات، مشيرا إلى أن حملة "الوفد مع الناس" سوف تحقق هذا الهدف خاصة انها تعتمد علي التواصل المباشر مع الجمهور وهذا ما يضمن وصول الدعم سواء كان مادي أو معنوي أو اللوجستي إلى من يستحق.

وأوضح أمين صندوق حزب الوفد، أن اللجان العامة والفرعية بمحافظات الجيزة عقدت اجتماع في مقر الحزب الرئيسي من أجل تقديم كل ما يحتاجه المواطن في محافظة الجيزة وذلك لتوفيرة والتواصل مع المواطنين من خلال المقرات الرئيسية للحملة والتي سوف تنتشر في امكان مميزة بالمحافظة لافتا إلى أن الحضور بالاجتماع أكدوا على أهمية رجوع الوفد إلى حضن الشارع المصري من جديد وبالفعل هذا ما يحدث الآن من خلال القيادة الحكيمة التي يتبعها المستشار بهاء أبوشقة رئيس الوفد.

وأشار "الجمال" ، الى أن حزب الوفد بقيادة المستشار بهاء الدين ابوشقة وجيمع مؤسسات الحزب تحرص علي نجاح مبادرة "الوفد مع الناس" وذلك من خلال تفاعل ابناء الوفد في المحافظات مع المبادرة وتنفيذها علي ارض الواقع .

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ، شدد على أهمية تذليل جميع العقبات من أجل وصول الحملة الي كل بيت في مصر، قائلا:" الوفد طوال تاريخه يدعم ويساند الدولة المصرية ويقف الي جوار الطبقات الكادحه وهذا هو دور الوفد الذي يسير بخطوات ثابته بفضل العمل الدؤوب الذي نقوم به داخل بيت الأمة لذا اطالب الجميع بالوقف أمام مسئوليته وأن نقف صف واحد من اجل عودة الوفد في الشارع وتقديم كل ما هو أفضل للمواطن المصري".