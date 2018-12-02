شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد الحناوى: وقف تراخيص "التوك توك" ينقذ الحرف من الاندثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب إن قرار وزير التنمية المحلية بوقف ترخيص "التوك توك" التي يتم استيرادها الآن مؤقتا لحين الانتهاء من ترخيص مركبات التوك توك القديمة، قرار صائب ويحمل بعدا قوميا من أجل إنقاذ الكثير من المهم التى فى طريقها للاندثار بسبب استسهال العمال العمل مركبة "التوك توك".

وأشار إلى أن تراخيص التوك توك ستتضمن وجود تعريفة موحدة للمركبة داخل محافظة، بالإضافة لوجود خطوط سير بعيدا عن الطرق الرئيسية، موضحا أن ترخيص التوك توك سيساهم فى تقليل معدلات الجريمة الناتجة عنه خلال الفترة الماضية، بالإضافة للحفاظ على بعض المهن التى اندثرت بسبب تفرغ أصحابها لقيادة التوك توك وهو ما تسبب فى توقف شركات ومصانع كثيرة.

وتابع الحناوى أن الموافقة على تراخيص التوك توك سيجعل وجود قاعدة بيانات لمالكى هذه المركبات مما يؤدى الى تراجع الجرائم التى يرتكبها مالكى هذه المركبات فى الكثير من المناطق النائية والشعبية.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع لوحة الأرقام الخاصة بالتوك توك فى مكان بارز فى مقدمة المركبة حتى يسهل قراءتها عند حدوث أى مخالفة.